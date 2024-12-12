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Gündem
AA 12.12.2024 21:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, iki ülke milli marşlarıyla başladı.

Etkinlikte, Macar Devlet Halk Müzik Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Modern Folk Müziği Topluluğu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Şefler Cemi'i Can Deliorman, Cem Gürdal, Şükrü Alkan, Kornel Fekete Kovacs yönetimindeki orkestra ve müzik toplulukları, iki ülkenin kültürlerini yansıtan eserleri geniş kapsamlı sahne gösterisi formunda icra etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Etkinliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy de izledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğe katılan Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ayak üstü sohbet etti. Sohbete, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ve Macaristan Başbakanı Orban ile katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok ve Orban ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok ve Orban ile bir araya geldi

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