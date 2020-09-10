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Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bülent Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını söyledi.
Arınç, "Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." dedi.
Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.— Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 10, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 14:58
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