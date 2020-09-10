Bülent Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin koronavirüse yakalandığını söyledi.

Arınç, "Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." dedi.