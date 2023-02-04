Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
BTK'dan "istenmeyen aramalara" 51,5 milyon lira para cezası
Kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak nitelendirilen, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketlere, 51,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.
15 işletmeciye para cezası verildi
Kurum, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen 15 işletmeciye, değişik tutarlarda olmak üzere, 51,5 milyon lira para cezası verdi.
Etiketler: BTK
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