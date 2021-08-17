Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Bozkurt'taki çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı
Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö'nün İstanbul'da olduğu belirlendi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Doğal Afet Sel
Son Haberler
- 17:49
- 17:45
- 17:46
- 17:45
- 17:45
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop, Güney Koreli mevkidaşını ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz