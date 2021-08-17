Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afganistan'dan Türkiye'ye tahliye: 42 Türk daha yolda
Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.
Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Son Dakika
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