Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sel felaketinde 34 kişi kayıp
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.
Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi.
Selde Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitirenlerden 14'ünün kimlik belirleme çalışmasının devam ettiği aktarıldı.
7 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.
Ayrıca, Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.
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