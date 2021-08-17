Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi.

Selde Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitirenlerden 14'ünün kimlik belirleme çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

7 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Ayrıca, Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.