TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile Meclis'te bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile önce makamında baş başa görüştü. Daha sonra heyetler arası görüşmelere geçildi.

[Fotoğraf: AA]

Mustafa Şentop, Kore Savaşı sırasında inşa edilen kardeşlik hukukunun giderek genişlediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Dijital dönüşümde öncü olan Güney Kore ile iş birliği gelişecek"

İki ülke arasında ticaret, bilim, teknoloji, eğitim ve ulaştırma alanlarında sağlam bir iş birliği alt yapısı bulunduğunu vurgulayan Şentop şunları söyledi:

"Zât-ı âlinizin bu ziyaretinin, “kan kardeşimiz” Kore ile dostluk ilişkilerimizin ileriye taşınmasına katkı sağlayacağına can-ı gönülden inanıyorum. Ülkemizdeki mega müteahhitlik projelerindeki iş birliğimiz memnuniyet duyduğumuz önemli bir konu başlığıdır. Dijital dönüşüm sahasında öncü rol oynayan Kore ile iş birliğimizi geliştirmeyi ve ilgili kurumlarımız arasında yakın temas kurulmasını da arzu ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye için 'kardeş ülke' diyoruz"

Konuk meclis başkanı da, Türkiye'nin Kore Savaşı sırasında verdiği desteği hatırlatarak, "Kore’nin bugünkü kalkınması Türk askerlerin gayretiyle olmuştur. Biz sadece Türkiye için 'kardeş ülke' diyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Güney Kore Meclis Başkanı daha sonra, Mustafa Şentop ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Meclis'te bombalanan yerleri ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]