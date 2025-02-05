Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, mülkiye müfettişlerinin raporlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, Bolu Belediyesi ile ilgili raporun 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresi ile ilgili raporun ise 31 Ocak'ta tamamlanarak Bolu Valiliğine teslim edildiğini belirtti.

Bolu Valiliğinin de ilgili raporları Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler" dedi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.