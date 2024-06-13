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TRT Haber 13.06.2024 11:24

Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor

Uluslararası gemilerin Türk boğazlarından geçişine 1 Temmuz'dan itibaren düzenleme yapılacak. Gemilerden, ton başına 5 dolar 7 sent alınacak.

Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere güncelleme yaptı.

Daha önce net ton başına 4 dolar 42 sent olan geçiş ücreti, 5 dolar 7 sente yükseltildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10 bin net tonajlı bir geminin 20 bin 370 dolar ücret ödeyeceğini belirtti.

Montrö Türk Boğazları Sözleşmesinin uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, "Her yıl 1 Temmuz tarihinde güncellemeler devam edecek.” ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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