"Boğaz'daki yapılarda bağış adı altında rüşvet alındıktan sonra işlem yaptırıldı" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün iznine tabi olan, Boğaz'daki bazı yapılarda yapılacak çalışmalara izin verilme süreci anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü döneminden itibaren örgüt içerisinde yer alan, emir ve talimatlarıyla hareket eden şüpheli Resul Emrah Şahan'ın Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcısı olmasını sağladığı belirtilen iddianamede, Şahan'ın imar konularında yetkili olduğu aktarıldı.

İddianamede, Şahan'ın talep sahiplerinden haksız kazanç sağlamayı amaçladığı kaydedilerek, Hakkı Demir Vakfı'na ait bir taşınmazda yapılacak imar değişikliği için kreş yapılması amacıyla nakit para verilmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

Şüpheli Mustafa Duhan Demir'in ilk etapta bunu kabul etmediği kaydedilen iddianamede, ancak daha sonra bağış prosedürünün uzun süreceğini belirten Demir'in parayı şüpheli Adem Altıntaş'tan kendi adına vermesini istediği ve Altıntaş'ın şüpheli Adem Soytekin'e ait firmalara 12,5 milyon liralık 3 farklı çek verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

"Reina ve Galataport için 191 milyon lira ödendi" iddiası

İddianamede, "Soruşturma dosyası kapsamında 2024 yerel seçimleri öncesi, Doğuş Holding Anonim Şirketi unvanlı firmanın satın aldığı Reina isimli adreste bulunan yapı hakkında imara aykırılıkları ve Galataport'un yapımında yer alan imara aykırılıklar hakkında işlem yapılmaması amacıyla 10 milyon dolar rüşvet talep edildiğine ilişkin beyanlar olduğu" belirtildi.

Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı firma hesabından Asoy İnşaat AŞ'nin hesabına 29 Aralık 2023, 8 ila 16 Şubat 2024'te iki kere olmak üzere toplamda 191 milyon 400 bin lira gönderildiği belirtilen iddianamede, "Örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in '57 milyon lira para Hatay Deprem Konutları için ödemedir.' beyanının üzerine atılı 'rüşvete aracılık' ve 'suç gelirlerini aklama' suçlarını gizleme maksadıyla olduğu, ifadesinde 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illeri olmak üzere birçok ilde ağır yıkımlara yol açan depremi de suç gelirini gizleme beyanına alet ettiği, rüşvetin hesaplarına geldiği tarih ve şüphelinin deprem bölgesinde herhangi bir kamu nitelikli inşaat yapmadığı göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu boğaz ön görünümdeki yerlerinin imara aykırılıkları için rüşvet talep edildiği hususunun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tanzim edilen rapor uyarınca sabit görüldüğü ifade edildi.

Bankaya gönderilen paranın yanı sıra marketten 500 bin liralık hediye çeki alındığı kaydedilen iddianamede, "Bu kapsamda örgüt elebaşı İmamoğlu'nun talimatı ile 2024 yerel seçimlerine fon oluşturmak maksadıyla Hüsnü Akhan'ın yöneticisi olduğu Doğuş İnşaat'ın Boğaz ön görünümünde bulunan mülkündeki imara aykırılıkları ve inşaat güçlendirme başvurusu bulunduğu bilgisinin, örgüt üyesi Elçin Karaoğlu tarafından tespit edilerek örgüt elebaşına aktarıldığı" tespitine yer verildi.

"İBB yönetiminin işlemlere göz yumması için 250 bin lira gönderildiği" iddiası

İddianamede, Yakup Öner'in "müşteki-şüpheli" Mehmet Torun'dan ruhsat onayı için nakit olarak 10 milyon dolar talep ettiği, Torun'un bu talebi kabul etmediği ifade edildi.

Torunlar İnşaat'ın Beykoz'daki arsa nitelikli taşınmazında "isim değişikliği ruhsatı" için Boğaziçi İmar Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu kaydedilen iddianamede, Torun'un Boğaziçi İmar Müdürü Karaoğlu ile yaptığı görüşme neticesinde başvurunun örgüt elebaşı İmamoğlu'na iletildiği bildirildi.

İddianamede, Öner'in, Torun'dan "yurt yapımında kullanılmak üzere bahanesi"yle 10 milyon dolar rüşvet talep etmesi için görevlendirildiği, Torun'un yetkilisi olduğu şirketler tarafından yapılan başvurulardan da anlaşılacağı üzere atılı rüşvet eyleminin "şartlı bağış protokolü" kılıfıyla gizlenme gayretine girildiği ve bu koşulda, 250 bin liranın İBB yönetiminin yapılacak işlemlere göz yumması için verildiği belirtildi.

"Adnan Oktar'ın eski villasında güçlendirme için 700 bin dolar istendi" iddiası

İddianamede, suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın eski sahibi olduğu, Rusya Federasyonu vatandaşı şüpheli Boris Borisenko'ya ait Vaniköy'deki villanın güçlendirme ruhsatı için 700 bin dolar rüşvet istendiğine ilişkin iddia da yer aldı.

Borisenko yurt dışında olduğu için suça konu işlerini takip eden şüpheli Cüneyt Yakut'un, Öner'in kendisinden önce 1 milyon dolar istediğini, pazarlık neticesinde ise 700-750 bin dolara anlaştıklarını, 150 bin doları bir telefon numarası üzerinden iletişim kurarak şüpheli Öner'e gönderdiğini söylediğine ilişkin ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu telefon numarasının örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in emir ve talimatıyla Boğaziçi bölgesinde para tahsilatları yapan Süleyman Atik'e ait olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Seyfet Taştan'a ait kaçak yapılara yönelik işlem yapılması gerekirken, işlem yapılmaması karşılığında 4 milyon 583 bin 750 liralık hediye çekleri temin edildiği ve bu çeklerin örgüt sistemine aktarıldığı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Beykoz'da bulunan Uskumru Restoran ile alakalı düzenlenen rapora yer verilen iddianamede, söz konusu yerdeki yapının tamamının ruhsatsız ve kaçak olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Beykoz'daki Mürdüm Kebap ile ilgili raporunda, işletmenin tamamının kaçak olduğu, encümenden yıkım kararı alındığı ancak yıkım yapılmadığına ilişkin tespit yapıldığı ifade edildi.

"Yıkım kararı bulunan bir binanın tamamlanmasına göz yumulduğu" iddiasına yer verilen iddianamede, buna karşılık olarak örgüt yöneticisi olan şüpheli Murat Ongun'un eşi şüpheli Zeynep Ayten Ongun'un sahibi olduğu "BYZAG" isimli firmadan toplamda 600 bin lira gerçeğe aykırı fatura kesildiği kaydedildi.

İddianamede, kesilen faturanın bedelinin ödenmesi gerektiğinin Murat Ongun'un talimatıyla hareket eden şüpheli Emrah Bağdatlı tarafından şüpheli Mehmet Muhittin Palazoğlu'na iletildiği ve "BYZAG" isimli işletmeye 600 bin lira gönderildiği aktarıldı.

"Halk TV'nin sahibi için işlem yapılmadığı" iddiası

İddianamede, Halk TV'nin sahibi şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun Boğaziçi ön görünümünde yer alan yapısına kaçak kat eklemesi üzerine şüpheli Karaoğlu'nun özel vasfa haiz üye şüpheli Yakup Öner'den, şüpheli Ekrem İmamoğlu'na konu hakkında bilgilendirme yapmasını istediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Öner'in, İmamoğlu ile görüştüğünde konunun önemli olduğunu, örgütün medya ayağından sorumlu yöneticisi Ongun'la görüşmesi yönünde talimat aldığının kaydedildiği iddianamede, Öner'in şüpheli Ongun'la yaptığı görüşmede, kendilerine destek veren tek kanalın Halk TV olduğunu söylemesi üzerine Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından hiçbir işlem tesis edilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Mahiroğlu'nun yapmış olduğu kaçak yapının ulusal basına yansıması üzerine, göstermelik yapı tadil tutanağı düzenlemek zorunda kalındığı ve söz konusu yapı hakkında göstermelik yıkım işlemi yapıldığı kaydedilen iddianamede, bu durumun Ongun tarafından Mahiroğlu'na izah edildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, yıkım işleminden bir süre sonra Mahiroğlu tarafından tekrar kaçak imalat yapılmak suretiyle yeni alanların kazanıldığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından bazı tespitlerin yapıldığı ancak herhangi bir işlem yapılmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede şüpheli Mehmet Faruk Baştürk'ün Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sınırlarında bulunan, satın almak istediği otelin imara ilişkin usulsüzlüklerini çözmek amacıyla Malatya'da örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği anlatıldı.

Baştürk'ün İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle satın alacağı otelin sorunları hakkında önce Karaoğlu'yla, sonrasında da İmamoğlu'nun talimatıyla Öner'le görüştüğü belirtilen iddianamede, görüşmelerde Baştürk'ten "sosyal yardım kılıfı" ile para talep edildiği, yardım ve kreş yapımı adı altındaki rüşvetin 13 milyon liraya dönüştürüldüğü kaydedildi.