Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.09.2024 14:44

BM: Son 72 saatte 30 bini aşkın kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

BM: Son 72 saatte 30 bini aşkın kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Llosa, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Son 72 saatte 30 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti" ifadelerini kullanan Llosa, bu sayının artmasının öngörüldüğünü söyledi.

"Yüzde 50'si çocuk ve gençlerden oluşuyor"

Llosa, 30 bin kişinin yüzde 80'inin Suriyeli, yüzde 20'sinin ise Lübnanlı olduğunu söyleyerek gelenlerin yüzde 50'sinin çocuk ve genç olduğunun altını çizdi.

İnsanların savaş halindeki bir ülkeden 13 yıldır çatışmaların yaşandığı ülkeye geçtiğini hatırlatan Llosa, bunun son derece zor bir seçim olduğunu da vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Lübnan Suriye Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
15:42
Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatına önlem uygulanacak
15:32
Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi
15:30
Yargıtay "yakalanan ilk darbeci"ye verilen cezayı onadı
15:19
İşgalci İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırındaki bir askeri noktaya saldırı düzenlediği iddia edildi
15:33
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar
İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar
FOTO FOKUS
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ