Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AFP
BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'yi ziyaret edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Nisan Pazartesi günü, Moskova ve Kiev'e gitmeden önce Türkiye'yi ziyaret edecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Guterres daha sonra Salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.
Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.
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