Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Guterres daha sonra Salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.