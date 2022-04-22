Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in hafta başı Rusya Federasyonu’nu ziyaret ederek temaslarda bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile 26 Nisan'da çalışma toplantısı yapacak, daha sonra da Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.

Görüşmeler 26 Nisan'da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’in 26 Nisan’da Putin ve Lavrov'la görüşeceğini teyit etti.

Guterres'in 20 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup göndererek, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiği açıklanmıştı.