Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, 25 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.

Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Genel sekreter Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.