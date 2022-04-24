Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul edecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, 25 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Genel sekreter Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.
Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.
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