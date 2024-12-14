Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası yolundaki rakipleri

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan İspanya'ya karşı 11, Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip, diğer rakipleri Gürcistan'la 6, Bulgaristan ile ise 23 kez karşılaştı.

Ay-yıldızlı takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden yalnızca Gürcistan'a karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet sayısında önde bulunuyor.

İspanya'ya karşı tek galibiyet 70 yıl önce

Milli takımın, muhtemel rakiplerinden son Avrupa şampiyonu İspanya ile geçmişte oynadığı maçlara bakıldığında kötü bir tablo ortaya çıkıyor.

Türkiye ile İspanya arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta ay-yıldızlı ekip yalnızca 1 kez galip gelebildi, 6 kez kaybetti ve 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Milliler, tek galibiyetini 70 yıl önce aldı. 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Beşi Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1'i Avrupa Şampiyonası ve 3'ü de özel olmak üzere geride kalan 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 08.06.1952 İstanbul Özel 0 - 0 06.01.1954 Madrid 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1 - 4 14.03.1954 İstanbul 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0 17.03.1954 Roma 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off 2 - 2 06.10.1957 Madrid Özel 0 - 3 01.02.1967 İstanbul EURO 1968 Elemeleri 0 - 0 31.05.1967 Bilbao EURO 1968 Elemeleri 0 - 2 17.10.1973 İstanbul Özel 0 - 0 28.03.2009 Madrid 2010 Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 01.04.2009 İstanbul 2010 Dünya Kupası Elemeleri 1 - 2 17.06.2016 Nice EURO 2016 0 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

Hollanda'ya karşı 15 maçta 4 galibiyet

Milli takım, muhtemel bir diğer rakibi Hollanda'ya karşı ise 15 kez sahaya çıktı.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de oynanan ve Türkiye'nin Metin Oktay'ın golleriyle 2-1 kazandığı özel maçla başlayan rekabette geride kalan 15 karşılaşmadan 4'ünü Türkiye, 7'sini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 15 golüne, Hollanda 23 golle cevap verdi.

İki ülke milli takımları son maçlarını EURO 2024 çeyrek finalinde oynadı. Hollanda, 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye ile Hollanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 04.05.1958 Amsterdam Özel 2 - 1 10.05.1959 İstanbul Özel 0 - 0 16.12.1992 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 24.02.1993 Utrecht Dünya Kupası Elemeleri 1 - 3 02.04.1997 Bursa Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0 11.10.1997 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 0 28.02.2001 Amsterdam Özel 0 - 0 17.11.2010 Amsterdam Özel 0 - 1 07.09.2012 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2 15.10.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0 - 2 28.03.2015 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 - 1 06.09.2015 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 0 24.03.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 4 - 2 07.09.2021 Amsterdam Dünya Kupası Elemeleri 1 - 6 06.07.2024 Berlin EURO 2024 1 - 2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Gürcistan'a karşı üstünüz

A Milli Futbol Takımı, 3. torbadan gelen rakibi Gürcistan ile bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

İki ülke son maçlarını EURO 2024'te oynadı. Grup mücadelesini Türkiye, Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 18.06.2024 Berlin EURO 2024 3-1 24.05.2012 Salzburg Özel 3-1 07.02.2007 Tiflis Özel 0-1 30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2 04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1 21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Türkiye, Bulgaristan ile 24. kez karşılaşacak

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları tarihlerinde 23. kez karşılaştı. Geride kalan 23 maçta Türkiye 7 galibiyet alırken, 10 maçı Bulgaristan kazandı, 6 maç da berabere sonuçlandı.

1925 yılından beri karşılaşan iki takımın mücadelesinde, millilerin toplam 36 golüne, Bulgarlar 43 golle yanıt verdi.

İki ülke milli takımları arasındaki son maç 8 Haziran 2015'te oynandı. İstanbul'daki özel maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, tarihinde Romanya'dan (26) sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 10.04.1925 İstanbul Özel 2 - 1 17.07.1927 Sofya Özel 3 - 3 14.10.1927 İstanbul Özel 3 - 1 27.09.1931 Sofya Balkan Kupası 1 - 5 04.11.1932 İstanbul Özel 2 - 3 07.12.1958 Ankara Özel 0 - 0 27.11.1960 Sofya Özel 1 - 2 20.12.1964 İstanbul Özel 0 - 0 09.05.1965 Sofya Özel 1 - 4 09.10.1968 İstanbul Özel 0 - 2 12.04.1972 Sofya Özel 2 - 4 18.04.1973 İzmir Balkan Kupası 5 - 2 08.05.1974 Sofya Balkan Kupası 1 - 5 22.09.1976 Sofya Özel 2 - 2 16.02.1977 İstanbul Balkan Kupası 2 - 0 21.09.1977 Sofya Balkan Kupası 1 - 3 22.12.1982 İstanbul Özel 0 - 1 16.10.1984 İstanbul Özel 0 - 0 22.08.1991 Stara Zagora Özel 0 - 0 26.08.1992 Trabzon Özel 3 - 2 17.08.2005 Sofya Özel 1 - 3 29.05.2012 Salzburg Özel 2 - 0 08.06.2015 İstanbul Özel 4 - 0

Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.