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Biri gri kategoride 4 terörist teslim oldu21 Kasım 2019 Perşembe 09:51 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 10:00
Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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