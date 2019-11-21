Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber