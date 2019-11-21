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Barış Pınarı Harekat alanında saldırı düzenleyen 7 terörist etkisiz hale getirildi21 Kasım 2019 Perşembe 08:32 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 08:51
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK güçlerine saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 7 terörist, Ayn el-Arab kırsalında SİHA’larla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK güçlerine saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı teröristin, Ayn el-Arab kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: AA
Etiketler: SİHA pkk ypg barış pınarı harekatı Ayn el-Arab