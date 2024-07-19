Birçok ülkede hava yolu ve bankacılık sistemleri durdu

Siber güvenlik devi CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için "geçici" bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, Microsoft 365 sistemindeki çeşitli uygulamaları etkileyen teknik sorunun araştırıldığı kaydedildi.

ABD merkezli hava yolu şirketi Frontiers tarafından yapılan yazılı açıklamada da şirketin sistemlerinde Microsoft kaynaklı teknik sorunların yaşandığı ve diğer şirketlerin de bu sorundan etkilendiği belirtilerek, sistemlerin kademeli bir şekilde tekrar normale döndürülmeye başlandığı bildirildi.

Londra Borsası'nın (LSEG) açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanması engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

Sky News Yönetim Kurulu Başkanı David Rhodes de sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sky News, bu sabah canlı yayın yapamadı ve şu anda izleyicilere kesintiden dolayı özürlerimizi iletiyoruz" ifadesini kullandı.

Uçuşlar yapılamadı

Öte yandan, basına yansıyan haberlerde, ABD'deki çok sayıdaki havalimanının yanı sıra Almanya, İspanya ve Avustralya'daki havalimanlarında yaşanan teknik aksaklıklardan ötürü çok sayıda uçuşun yapılamadığı belirtildi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu. Alınan bilgiye göre, Berlin varışlı halihazırdaki uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor.

Avustralya'nın çeşitli eyaletlerinde de bankalar ve havacılık sistemlerinin de dahil olduğu kurum ve kuruluşların işletim sistemlerini etkileyen bir kesinti ortaya çıktığı belirtildi.

THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

"Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir"

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Siber saldırı değil

Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir siber saldırının söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Ama bunun tekerrür etmemesi için de gerekli önlemleri arkadaşlarımızla beraber planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum bir Siber saldırı söz konusu değildir."

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada, Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği belirtildi.