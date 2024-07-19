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AFP 19.07.2024 09:58

Bakan Kurum, yardımcılarını deprem bölgesi için görevlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmaların daha verimli yürütülebilmesi için Bakan Yardımcılarını görevlendirdi.

Bakan Kurum, yardımcılarını deprem bölgesi için görevlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurum, depremden etkilenen illerde çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, yerinde incelenerek bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut'a görev tayin etti.

Bu kapsamda, Malatya ve Kahramanmaraş'taki çalışmalar Bakan Yardımcısı Varank, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'daki çalışmalar ise Bakan Yardımcısı Bulut koordinesinde yürütülecek.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum Deprem
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