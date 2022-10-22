Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl kırsalında terörün finans kaynağına operasyon
Bingöl kırsalındaki 9 ayrı noktada düzenlenen narkoterör operasyonunda, 6 milyon 400 bin kök kenevir ile 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Bingöl kırsalında terörün finans kaynağına yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;
Kökünü kurutana kadar devam. Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler.
Etiketler: Narkotik Bingöl Süleyman Soylu Terörle Mücadele Uyuşturucu
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