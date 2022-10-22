İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Bingöl kırsalında terörün finans kaynağına yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

Kökünü kurutana kadar devam. Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler.