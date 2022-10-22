İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin göç yönetimini sosyal medya hesabından paylaştığı bir kliple değerlendirdi.

Soylu, insanlıktan, medeniyet kodlarından, merhametten, değerlerden ayrılmadan, korkmadan, provokasyonlarla değil akılla ve akılcı politikalarla bu süreci yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

"Felaket senaryoları gerçek değil"

Türkiye'nin kaçak göçmen deposu olmadığını vurgulayan Soylu, birilerinin felaket senaryolarının gerçek olmadığını kaydetti.

Soylu, bu yıl 92 bin kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirtti.

2016'dan bugüne kadar sınırlarda henüz ülkeye girmeden engellenen insan sayısının 2 milyon 700 bine ulaştığını aktaran Soylu, "İran sınırındaki aldığımız etkili sınır tedbirleri ve ülke içinde yürüttüğümüz kaçak göçle etkili mücadele sonucu 2 milyon insanın girişi, yani Afgan göçmenin girişi önlendi." dedi.

Umuda yolculuk eden insanlara el uzatıldığını belirten Soylu, Türkiye'de geçici koruma kapsamında 3 milyon 629 bin kişinin bulunduğunu söyledi. Soylu, İkamet izni ile yaşayanların sayısının 1 milyon 342 bin olduğunu kaydetti.

"529 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndüler"

Türkiye'nin komşusuna sırtını dönmediğini aktaran Soylu, "Biz insanlığa da sırtımızı dönemezdik. Onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüş yaklaşımıyla insanların tekrar ülkelerine, güvenli bölgelere geri dönmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar 529 bin Suriyeli kardeşimiz bu kapsamda ülkelerine geri döndüler" dedi.