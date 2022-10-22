Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.
Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Etiketler: Irak Recep Tayyip Erdoğan
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