Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da eğitim alan terörist İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
PKK/KCK'nın Yunanistan’da bulunan Lavrion kampında eğitim aldıktan sonra illegal yolla Türkiye'ye eylem yapmak için geldiği belirlenen M.A.A. isimli terörist İstanbul'da yakalandı.
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Etiketler: Yunanistan Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul PKK/YPG PKK/KCK
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