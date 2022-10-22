Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi 02:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına yeni atama
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.
Karakurt ve Başaran'ın Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
Son Haberler
- 02:41
- 02:27
- 01:39
- 00:45
- 00:09
Sıradaki Haber
Bartın'daki maden kazası için komisyon kararı Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz