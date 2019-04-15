Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçim sürecini değerlendiriyor. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Süreç devam ediyor"

Yargısal süreç devam ediyor. İtiraz süreci her seçimde olmuştur. İtirazlara tahammülsüzlük anlaşılabilir değildir.

"Oylar sandıkta iç edilmiştir"

29 bin açıklanan rakamlar 12 bin seviyesine gerilemiştir. iki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden aradaki fark benim lehime artmaktadır. Bu şunu gösteriyor oylar sandıkta iç edilmiştir. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bunlar tespit edebildiklerimiz. Şimdiye kadar oyların yalnızca yüzde 10'u sayılmıştır. Oyların tamamı sayılsaydı sonuç değişirdi.

"Daha birçok yanlışlar var"

Hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var.

"İmamoğlu'na YSK'nin vereceği kararı sükunetle beklemesini tavsiye ediyorum"

Seçimin kazanıldığının kararını veren yer YSK'dır. Belediye Başkanıyım diye kart bastırır, Anıtkabir defterine bu ünvanla imza atarsan, YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Hukuk devletinde baskılarla hakimleri, karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır. İmamoğlu'na YSK'nin vereceği kararı sükunetle beklemesini bir kez daha tavsiye ediyorum.

"Büyükçekmece'de yapılan sahtekarlıktır"

Seçmen nakli herkes yapıyor siz de yaptınız diyorlar. Bu sahtekarlıktır. Kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. Bilgisayarın başında oturduğunuz yerde bu seçmen girişlerini yapıyorsunuz. CHP'li büyükçekmece belediyesinden nüfusa geçici görevlendirilen birinin evinden 6 seçmen çıkıyor. Kepazeliği görüyorsunuz. Bu önceden planlanmış bir iş. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Seçmenin iradesini oyunu çalmanın herhangi bir son kullanma tarihi olmaz.

"Mansur Yavaş'ı tebrik ediyorum, keşke İmamoğlu da aynısını yapsaymış"

Mansur Yavaş tüm süreçlerin tamamlanmasını beklemiş, belgesini almış, Anıtkabir'e gitmiş ve imzasını deftere atmış. Ben tebrik ediyorum. Keşke sayın İmamoğlu da bunu yapsaymış.

"Bu seçim başlı başına mundar olmuş bir seçimdir"

Sayımlarda o kadar yanlış, hile ve özensizlik olduğunu gördük ki insan hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına mundar olmuş bir seçimdir.

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