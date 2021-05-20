Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu aşılama ve yeni yol haritası için toplandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs vaka sayısı, aşı tedarik ve aşılama süreci ile 1 Haziran sonrası izlenecek yol haritası gündemleriyle toplandı.
Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Bugünkü toplantının özel bir de konuğu olacak.
Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması Biontech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katılıyor. Uğur Şahin, aşı tedariki ve aşı kampanyası ile ilgili bilgi verecek.
Eylüle kadar 120 milyon doz siparişi verildi
Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak... Temmuz, ağustos ve eylül ayları için de anlaşma yapıldı. 90 milyon doz daha aşı gelmesi planlanıyor.
Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, Çin'den bu hafta 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini belirtmişti.
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