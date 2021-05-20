Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Bugünkü toplantının özel bir de konuğu olacak.

Koronavirüse karşı aşıyı üreten Alman firması Biontech'in CEO'su Profesör Doktor Uğur Şahin çevrim içi toplantıya katılıyor. Uğur Şahin, aşı tedariki ve aşı kampanyası ile ilgili bilgi verecek.

Eylüle kadar 120 milyon doz siparişi verildi

Türkiye, haziran ayında 30 milyon doz daha BioNTech aşısı teslim alacak... Temmuz, ağustos ve eylül ayları için de anlaşma yapıldı. 90 milyon doz daha aşı gelmesi planlanıyor.

Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada, Çin'den bu hafta 10 milyon dozun üzerinde Sinovac aşısının geleceğini belirtmişti.

