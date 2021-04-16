Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak yayımladığı darbe imalı bir bildiriye, siyasilerin yanı sıra, kurumlardan, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlanan açıklamayı hazırlayanların, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit edilmesi başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ifadeye çağrılmıştı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdı.