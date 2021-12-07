Darbe imalı bildiriyle ilgili 103 emekli amiral hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Emekli amirallere, 'Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlaması yöneltildi.

Savcı şüphelilerin Türkiye tarihinde gerçekleşmiş darbe, muhtıra, bildiri ve benzeri olaylardan ilham alarak metni oluşturduklarını belirtti.

Bildirinin hazırlandığı ADMEK 2 whatsapp grubunda konuşulanlar da iddianameye delil olarak girdi.

İddianame Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde

İddianamede metnin başındaki "Yüce Türk milleti" ifadesine de dikkat çekildi. Savcı "bildirinin bu ifade ile başlaması maksatlıdır" dedi. "Şüpheliler bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere

TSK emir komuta zinciri dışında anlaşmışlardır" ifadelerine yer verdi.

İddianamede, bildiri metninin dili, temas ettiği konular, gece vakti dolaşıma sokulması ve en üst rütbede emekli amirallerin imzalaması nedeniyle bir başka tespit daha yapıldı.

Savcı emekli amirallerin geçmiş statülerini kullanarak TSK içindeki muvazzaf askerleri harekete geçirmek istediğini belirtti.

İddianame Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Kabul edilmesi halinde emekli amirallerin 12'şer yıla kadar hapis cezası ile yargılamasına başlanacak.