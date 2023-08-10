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Gündem
TRT Haber 10.08.2023 15:02

Beytüşşebap'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele operasyonları hız kesmeden sürüyor. Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında "Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan Operasyonu" düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 2 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından,Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

 

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Ali Yerlikaya Şehit Şırnak
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