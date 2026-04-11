Gündem
TRT Haber 11.04.2026 10:53

Beşiktaş'taki terör saldırısında 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta, Levent Mahallesi Cömert Sokak üzerindeki Yapı Kredi Plaza önünde bulunan polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen 12 zanlı, savcılıkta ifade verdi.

İfadelerin ardından savcılık, 9 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerden 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talep edilirken, 1 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, 9 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

