Kütahya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin çevre illerden de hissedildiğini, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini aktardı.

AFAD başta olmak üzere tüm kurumların ekiplerinin, sahada gerekli tarama ve incelemelere başladığını belirten Vali Işın, "Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 17.31’de meydana gelen ve Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."