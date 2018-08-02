Bekir Bozdağ'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD’nin Türk bakanlar hakkındaki yaptırım kararı hakkında Twitter’dan açıklama yaptı.

"ABD yönetiminin kararı basiretsizliktir"

Bozdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında Beyaz Saray’ın yaptırım açıklaması, bakanlarımızın azim, kararlılık ve cesaretine zarar vermez; aksine güç katar. ABD yönetiminin bu kararı,aklı selimden uzaklaşmadır; akıl tutulmasıdır; basiretsizliktir."

1)Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında Beyaz Saray’ın yaptırım açıklaması, bakanlarımızın azim,kararlılık ve cesaretine zarar vermez;aksine güç katar



ABD yönetiminin bu kararı,aklı selimden uzaklaşmadır;akıl tutulmasıdır;basiretsizliktir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ağustos 2018

"Hiçbir ülke baskı uygulayarak Türkiye’ye istediğini yaptıramaz"

Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu söyleyen Bozdağ, "Hiçbir ülke, güç veya kişi, tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye’ye istediğini yaptıramaz. Türk milletini/Türkiye devletini başkalarıyla karıştıranlar,büyük bir yanlışlık içindedir." dedi.

3)ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye’yi karşısına alarak,esas ABD’ye kaybettirmektedir.



Türkiye, ABD’ye mecbur veya mahkum değildir.



Türkiye,alternatifsiz hiç değildir.



Türkiye’yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler,hep aldandılar ve de kaybettiler. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ağustos 2018

ABD yönetiminin Türk milletini ve Türkiye’yi karşısına alarak,esas ABD’ye kaybettirdiğini belirten Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, ABD’ye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye,alternatifsiz hiç değildir. Türkiye’yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler,hep aldandılar ve de kaybettiler. ABD yönetimi,uluslararası hukuka aykırı,haksız ve haddini bilmez bir yöntemle,Türkiye’den istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı,tehdit ve yaptırım Türkiye’ye sökmez. Türkiye,ABD’ye misliyle mukabele edecektir."

Kaynak: TRT Haber