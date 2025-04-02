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Gündem
TRT Haber 02.04.2025 11:32

Bayram tatilinin ilk 4 günü trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk 4 gününde trafik kazaları sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 784 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 4 günü trafik kazalarında 34 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram tatilinin 4. gününde 647 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Bu kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını aktaran Yerlikaya, "Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

 

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 günü meydana gelen trafik kazaları sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 784 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Dün 495 bin 753 aracın denetlendi

9 günlük bayram tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, dün 495 bin 753 aracın denetlendiğini, 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi, 51 bin 120 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı Tatil Trafik Kazası
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