Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.06.2025 12:27

Bayram tatilinin ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası oldu

Arife günü, Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günlerinde toplam 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken 3 bin 590 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde 2 bin 238 trafik kazası oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalara ilişkin bilgi verdi.

Kurban Bayramı’nın 2. günü yani dün 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1143 kişi ise yaralandı. 

Bayram tatilinin ilk 3 gününde ise (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 590 kişi yaralandı.

"1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kurban Bayramı’nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayramın ilk 3 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 351 bin 653 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." 

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Kurban Bayramı Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
"Aile Eğitim" ve "Evlilik Öncesi Eğitim" programlarından 7,6 milyon kişi yararlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
"Aile Eğitim" ve "Evlilik Öncesi Eğitim" programlarından 7,6 milyon kişi yararlandı
12:20
Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
12:21
Beyan sınırını aşıp vergi vermeyenlere sıkı takip: 1725 kişi belirlendi
12:22
Pitbull'un saldırdığı minik Ahmet'in annesi: İçim parçalandı
12:24
ESK, karantina sebebiyle pazarlara gönderilemeyen kurbanlıkları da satın alacak
11:38
Yatalak hastalar "Evde Sağlık Hizmeti" ile şifa buluyor
Altınbeşik Mağarası sarkıt ve göletleriyle ziyaretçilerini bekliyor
Altınbeşik Mağarası sarkıt ve göletleriyle ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Türk Marşı'ndan sonra şimdi sıra Mehter Marşı'nda
Türk Marşı'ndan sonra şimdi sıra Mehter Marşı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ