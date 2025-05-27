Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.05.2025 09:54

Bayram öncesinde SYDV'lere 1,4 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1,4 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bayram öncesinde SYDV'lere 1,4 milyar lira kaynak aktarıldı

Bakan Göktaş, Türkiye genelindeki SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirterek, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV’lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı.

"Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız"

SYDV’lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Göktaş, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim"  ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Mahinur Özdemir Göktaş Kurban Bayramı Gıda
Sıradaki Haber
UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis ile Chelsea yarın finalde karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
11:13
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi yeniden ayağa kalktı
11:11
Türkiye savunma sanayii teknolojilerini benimsedi
11:11
Trump'ın Harvard planı Belçika tahtının varisini de etkiliyor
11:03
Kuzey Kore, ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı planının "tehlikeli ve tehditkar" olduğunu açıkladı
11:01
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli öldü
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
Ardahan'daki mendereslerde ilkbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta restorasyonu süren Tarihi Kapalı Çarşı'nın görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ