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Gündem
TRT Haber 26.12.2023 21:42

Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu

Bayraktar TB3 SİHA 14. test uçuşunu da 9 saat havada kalarak başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3 SİHA'nın Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladığını duyurdu. 

 

TCG Anadolu için hazırlanıyor

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin gücünde çarpan etkisi yapacak

Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

 

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Baykar Selçuk Bayraktar SİHA
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Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu
Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu
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