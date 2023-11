Baykar'dan Gazze'ye 286 milyon liralık yardım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim Cuma günü sosyal medyadan Gazze’ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu.

Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar, `Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır` diyerek, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Selçuk Bayraktar, uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırmıştı.

Baykar tarafından Gazze için yapılan 286 milyon liralık bağış, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) teslim edildi. Gerçekleştirilen bağışla birlikte AFAD ve TDV koordinesinde Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

Baykar olarak, Filistin'deki kardeşlerimizin insani ihtiyaçları için AFAD ve Diyanet Vakfına toplam 286 milyon TL nakdi bağış yaptık.



Hakk'ın ve hakikatin yanında yer almaya devam edeceğiz! ????????????????



Baykar made a cash donation of 286 million ₺ ($10 million) to AFAD and the Diyanet… pic.twitter.com/G9AKJg4xem