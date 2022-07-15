Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıyı hatırlattı.

Koca, "Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" dedi.

Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2022

Sıra numarası alması için uyaran görevlilere saldırmıştı

Batman'daki devlet hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşanmış, güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapıya yaslanarak kendilerini korumaya çalışmıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

