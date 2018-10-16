Başakşehir Futbol Kulübü'nden Arda Turan'a para cezası

İstanbul Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame tamamlanmıştı.
İddianameye göre, Turan'ın 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay'ın ise 2 yıla kadar hapsi isteniyor.
Turan'ın kulübü İstanbul Başakşehir, futbolcuya 2 milyon 500 bin lira para cezası verdi.
Burak Yılmaz: Berkay, korumalarına "Silahımı getirin" talimatı verdi
Kavga sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. TRT Haber'in ulaştığı ifadesinde Yılmaz, Berkay'ın, korumalarından silahını istediği iddiasında bulundu.
Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtip, taciz olayını görmediğini söylemişti:
"Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."
Olay
İstanbul'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında kavga çıkmıştı. İddiaya göre olayın sebebi, Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunmasıydı.
Kaynak: TRT Haber, AA, İHA