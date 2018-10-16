CHP'de yerel seçim için ilk adaylar belli oluyor

CHP'de yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. Daha önceki seçimlerin aksine bu kez adaylarını önceden belirlemek isteyen CHP, seçim kampanyasını geçen hafta düzenlenen belediye başkanları toplantısı ile başlattı.

Aday adaylığı için son başvuru tarihi kamu çalışanları hariç 19 Ekim olarak açıklanırken, örgütten yoğun talep gören başvurularda, aday adayları anketlerle halka sorulacak.

CHP'de üzerinde uzlaşılan, adaylığı tartışma götürmeyecek isimler ise gelecek hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlenecek PM'de netleşecek. Adaylığı kesin görülen Eskişehir ve Aydın büyükşehir belediye başkanlıkları için isimlerin netleşmesi bekleniyor.

Partinin tüm adaylarının bir ay içerisinde kamuoyuna açıklanacağı, gelen bilgiler arasında yer aldı.

CHP'de resmi bir ittifak söz konusu olmasa da kazanma ihtimali bulunan yerlerde, başta HDP olmak üzere diğer partilerden de oy alabilecek adaylar üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Bu illerin başında ise İstanbul, Gaziantep, Adana ve Mersin gelirken, CHP'nin özellikle bu şehirlerde "tabanda ittifak" yapma arayışına gireceği ifade edildi.

Aday adayları çalışmalarına başladı

CHP'de bugün kadar netleşen aday bulunmasa da çok sayıda isim, aday olabilmek için çalışmalarına başladı.

En büyük mücadelenin yaşandığı İstanbul'da Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Engin Altay gibi isimlerin çalışma yaptığı, ancak son sözü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyeceği belirtildi.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sıkı bir çalışma yürüten Kılıçdaroğlu'nun HDP'den de oy alabilecek farklı bir isim üzerinde yoğunlaştığı kulislere yansıdı.

İzmir'de beş isim öne çıktı

Çok sayıda aday adayının konuşulduğu İzmir'de ise beş isim öne çıktı. Yeniden aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu'nun, genç ve vizyon sahibi yeni bir yüz üzerinden değişim mesajı vererek, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i işaret ettiği bilinirken, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Seferihisar'ı yöneten Tunç Soyer'in isimleri CHP İzmir adaylığı için öne çıktı.

Yine geçen dönem Bornova Belediye Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevi yapan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın adı da İzmir Büyükşehir Belediye koltuğu için öne çıkan isimler arasında yer aldı.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger'in de İzmir aday adaylığı için nabız yokladığı öğrenildi.

Ankara adayları

CHP'de İstanbul ve İzmir için aday adayı isimler yarışırken, başkentte, CHP'nin önceki adayı Mansur Yavaş'ın ismi, bazı kesimlerce öne çıkarıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da büyükşehir için konuşulduğu CHP'de, bir diğer ismin TBMM Başkanvekili Levent Gök olduğu öğrenildi.

Adana'da Karalar, Mersin'de Sağlar ve Atıcı

CHP'de Adana için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ismi öne çıkarken, Karalar'ın daha şanslı olduğu belirtildi.

CHP için bir diğer önemli yer ise Mersin'de eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklaması yaparken, eski hakemlerden Selçuk Dereli de konuşulan isimler arasında sıralandı.

Antalya'da Böcek, Hatay'da Savaş öne çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir hedefleri arasına koyduğu Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ismi öne çıktı.

Antalya için konuşulan bir diğer isim ise büyükşehir için başvuru yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal oldu.

CHP'nin Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş, Muğla'da Osman Gürün, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Aydın'da Özlem Çerçioğlu ile yola devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA