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İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Küstah saldırı asla karşılıksız bırakılmamalıdır

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Suudi Arabistan yönetimini eleştirdi. "Bu küstah saldırı asla karşılıksız bırakılmamalıdır." dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Küstah saldırı asla karşılıksız bırakılmamalıdır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmasına değinerek, Suud yönetiminin Türkiye'ye meydan okuduğunu ve bu meydan okumaya sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. 

Meral Akşener, şu görüşleri savundu:

"Suudi Arabistan, hem insan hayatına hem egemenlik haklarımıza açıkça saldırmıştır. Suud, Türk'e karşı İngiliz atı olarak ortaya çıkmıştır. Kutlu coğrafyada emperyalizm kuklası ve maşasıdır. Mısır'da darbe destekçisi, Türkiye'de 15 Temmuz alçaklığının şakşakçısıdır. Suud, Suriye'de PKK'nın 100 milyon dolarlık bağışçısıdır. Ülkemize yapılan bu küstah saldırı asla karşılıksız bırakılmamalıdır." 

"Nerede hain varsa üzerine gidilmelidir"

Meral Akşener'in gündeminde terör de vardı. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini istedi.  

Güvenlik güçlerimiz canla başla mücadele ediyor. Nerede hain varsa üzerine gidilmelidir. Tarih şahittir ki Mehmetçiğin postalının değdiği yerde gül yeşerir. Şengal’se Şengal, Kandil’se Kandil…

Kaynak: TRT Haber, AA

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