Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen maden faciasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler için gözaltı işlemlerine başladı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.”