Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "TCG ATAK ve TCG MIZRAK tarafından Bartın açıklarında iki F-16 uçağın katılımıyla Hava Savunma Harbi eğitimleri icra edildi." denildi.

TCG ATAK ve TCG MIZRAK tarafından Bartın açıklarında iki F-16 uçağın katılımıyla Hava Savunma Harbi eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CExz09q1ie — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2020