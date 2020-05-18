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Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi icra edildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Bartın açıklarında Hava Savunma Harbi eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı, eğitime ilişkin fotoğrafları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "TCG ATAK ve TCG MIZRAK tarafından Bartın açıklarında iki F-16 uçağın katılımıyla Hava Savunma Harbi eğitimleri icra edildi." denildi.
TCG ATAK ve TCG MIZRAK tarafından Bartın açıklarında iki F-16 uçağın katılımıyla Hava Savunma Harbi eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/CExz09q1ie— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2020
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