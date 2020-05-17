Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1825 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, toplam vaka sayısı 149 bin 435, toplam vefat sayısı 4 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 468, toplam iyileşen hasta sayısı 109 bin 962 oldu.

"Yarın ve ertesi gün evde kalalım"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." dedi.