Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi." ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen top mühimmatı, kahraman komandolarımız tarafından her türlü emniyet tedbiri alınarak kontrollü bir şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ao0IGcBcyL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2020