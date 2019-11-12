Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların Barış Pınarı Harekat bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Mayın arama köpeklerinin de eşlik ettiği faaliyetlerle, şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kehfFfbmA8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019

Kaynak: TRT Haber