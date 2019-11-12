İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Bloomberg'e verdiği mülakatta, görüşmede öne çıkacak başlıkları anlattı.

Türkiye'nin S-400 konusunda daha önce görüşünü birçok kez gündeme getirdiğinin altını çizen Altun, hava savunma sisteminin bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

F-35 konusuna da değinen Altun, Türkiye'nin proje ortağı olduğunu hatırlattı.

Uçaklara ilişkin potansiyel bir zararın Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti.

Altun, ABD ile Suriye'de varılan mutabakata da değindi.

Mütabakata rağmen PKK/YPG'nin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: TRT Haber