Fahrettin Altun: Erdoğan - Trump görüşmesi en kritik toplantılardan biri12 Kasım 2019 Salı 09:34 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 10:16
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yarın yapacağı görüşmenin, en kritik toplantılardan biri olacağını söyledi.
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Bloomberg'e verdiği mülakatta, görüşmede öne çıkacak başlıkları anlattı.
Türkiye'nin S-400 konusunda daha önce görüşünü birçok kez gündeme getirdiğinin altını çizen Altun, hava savunma sisteminin bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
F-35 konusuna da değinen Altun, Türkiye'nin proje ortağı olduğunu hatırlattı.
Uçaklara ilişkin potansiyel bir zararın Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti.
Altun, ABD ile Suriye'de varılan mutabakata da değindi.
Mütabakata rağmen PKK/YPG'nin bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Kaynak: TRT Haber