PKK/YPG'li teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP imha edildi12 Kasım 2019 Salı 09:12 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 09:18
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur Nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye tuzaklanan 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK/YPG'nin, Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi.
Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek, SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/an3w81ct0u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019
Kaynak: TRT Haber