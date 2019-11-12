Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK/YPG'nin, Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi.

Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek, SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/an3w81ct0u — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019

Kaynak: TRT Haber