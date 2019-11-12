Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla birazdan Washington’a hareket edeceğim. Bu ziyareti, Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Sayın Trump'la gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize inanıyorum. Ziyaret vesilesiyle terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konularını, askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi ve ticari münasebetlerimizi de ele alma fırsatımız olacak.

Sayın Trump’la ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu hedefe ulaşmak amacıyla atılacak adımlarla yapılan çalışmaları da görüşmemizde değerlendirme imkanı bulacağız. ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıyı bu bakımdan son derece önemsiyorum.

Türk-Amerikan temsilcileriyle gerçekleştireceğimiz istişareler, ülkemize yönelik propagandaların arttığı bugünlerde inşallah gerçeklerin anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

"Peşlerini bırakmamakta kararlıyız"

FETÖ terör örgütü meselesi de yine ele alacağımız konular arasında en üst sıradadır. 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran, 251 insanımızı şehit eden, 2193 kardeşimizi, evladımızı gazi olarak bugünlerde yine kendileriyle birlikte yaşam sürdürdüğümüz, ailelerini yine aynı şekilde bu yaşamını devam ettirdiği kardeşlerimizin durumu da bu yapıyla mücadele konusundaki beklentilerimizi bir kez daha ortaya koymuştur.

Pensilvanya’daki teröristbaşının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

"Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün"

Washington'da yapacağımız temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. Bu bağlamda DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ’la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken, bu sıralar DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık. Tabii buralarda da ciddi bir telaş, tutuşma süreci başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. Onlar ne yapacaklarının kararını versinler.

"Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu ifade edeceğiz"

9 Ekim tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelinen son aşamayı ayrıntılarıyla konuşma fırsatı bulacağız. Kendilerine Amerika'nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye’mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerinin, resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.

"Bütün plan, proje çalışmalarımızı da burada gösteriyoruz"

Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hala tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz. Güvenli bölge konusunda da yine hazırladığımız belgeleri ki yine bunlardan bir tanesi şu anda Suriye’deki durumu bu şekilde yine içinde bütün plan, proje çalışmalarımızı da burada gösteriyoruz. Aynı zamanda güvenli bölge ile ilgili alakalı olarak da bölgenin şu anda geldiği noktayı da ifade ediyoruz.

"Amerika Diyanet Merkezi’ni de ziyaret edeceğiz"

Bir diğer konu, 13 Kasım Çarşamba günkü resmi temaslarımızın ardından da Maryland Eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi’ni de ziyaret edeceğiz. 2 Nisan 2016’da açılışını yaptığım bu merkez, camisiyle, kütüphanesiyle, misafirhanesiyle, derslikleriyle, diğer müştemilatıyla ülkemizin Amerika’daki gurur kaynaklarından bir tanesidir. Merkezimiz, kısa sürede Amerikalı Müslümanların buluştuğu, bir araya geldiği, gerek master gerek orada lisans eğitimi yapan öğrencilerin kaldığı bir yer konumunda. Çok çeşitli, verimli tartışmaların da olduğu bir merkez haline geldi. İnşallah burada vatandaşlarımız, soydaşlarımız ve Amerikalı Müslüman kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

"Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır"

İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz. Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. ABD ziyaretimizde DEAŞ ve YPG/PKK gibi örgütlerle ortak mücadeleyi görüşeceğiz.

"Ne Rusya ne ABD, teröristleri verdikleri saatlerde temizleyemediler"

Terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Ne Rusya ne ABD, teröristleri verdikleri saatlerde temizleyemediler. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz. Terör örgütleri Münbiç’te de var. Aynı şekilde Tel Abyad’da da bunlara rastlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibari ile terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Buradan ne Rusya ne ABD bu terör örgütlerini verdikleri saatlerde temizleyebilmiş değil.https://t.co/WBE7ZyS9bo pic.twitter.com/sahtq7jhwj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2019

"Takındığınız tavrı iyi bilin"

(AB’ye Doğu Akdeniz tepkisi) Ey AB, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin. Kapılar açılır, DEAŞ’lılar size gelir, bize gözdağı vermeye kalkmayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız yolumuza devam ederiz.https://t.co/WBE7ZyS9bo pic.twitter.com/oHSw2kZGGe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2019

Kaynak: TRT Haber