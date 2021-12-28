Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Bransilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi tehlikeli ırklar artık sahiplenilemeyecek. Sahipli olanlarsa kısırlaştırılıp kayıt altına alınacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, "14 Ocak 2022 tarihine kadar yasaklı ırk sahibi olanların, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüklerine başvurarak bir an önce köpeklerini kayıt altına almaları gerekiyor" dedi.

Barınaklardaki hareketlilik arttı

Yeni düzenlemeye sayılı günler kala barınaklardaki hareketlilik arttı. Sadece Manisa'daki barınakta tehlikeli türden köpek sayısı 180'i aştı.

Barınaklarda yapılan işlemler hakkında bilgi veren İnce, "İlk önce tedavi ihtiyacı varsa tedavisi yapılıyor. Aşı ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor. Küpeleme yapıldıktan sonra barınağımızda onları misafir etmek için özen ve gayret gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

Yasaklı ırklar rehabilite ediliyor

Barınakta agresif tavır sergileyen köpeklere yönelik rehabilitasyon çalışması da yapılıyor.

Manisa'daki barınakta da yasaklı ırklar rehabilite ediliyor. Rehabilite aşamasında çocukların oyuncakları kullanılıyor. Evlerden toplanan bu oyuncaklar, köpeklerin sosyalleşmesi için kullanılıyor.

Van'da okul yakınında pitbull bulundu

Uyarılara ve önlemlere rağmen, son günlerde birçok yerde başıboş halde dolaşan pitbull köpekleri görülmeye başlandı. Van'da bir okulun yakınında sahipsiz pitbull cinsi köpek bulundu.

Okul Müdürü Lokman Keve, "Sanırsam bu son yaşanan olaylardan sonra herhalde serbest bırakılmış. Burada daha önce böyle bir cins hiç görmedim" dedi.

Yetkililer, tehlikeli türlerin belediye barınaklarına teslim edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Bu köpekleri direk sokağa bırakmasınlar"

Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Ellerinde bu tür köpek olan varsa ve bize haber verirlerse biz o köpeği direk bu barınağa alabilmekteyiz. Onun için sakın ola bu köpekleri direk sokağa bırakmasınlar" uyarısında bulundu.



Tehlikeli ırk sınıfındaki köpekleri sokağa terk edenlere 30 bin lira ceza verilecek.